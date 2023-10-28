شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة المدنية تثمن الموقف الرسمى للدولة فى توصيل المساعدات إلى غزة ومواجهة التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الحركة المدنية الدور المصرى فى التأكيد على حقوق الفلسطينيين، كما أثنت على الدور المصرى فى تسهيل وصول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح والوقوف ضد التهجير وطرد الفلسطينيين من غزة.

وأكدت الحركة المدنية، في بيان لها، على الدعوة لأوسع تضامن شعبى مع الشعب الفلسطيني، وتوجيه الاحترام والتحية لكل صوت صاحب ضمير فى نصرة الفلسطينيين، بالإضافة إلى توجيه التحية للأمين العام للأمم المتحدة لموقفه من القضية الفلسطينية.

وشددت على إدانة التحيز الأمريكى لإسرائيل، واعتبار أن العدوان ليس فقط على غزة ولكنه على كل مصرى صاحب ضمير.