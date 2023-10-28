شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قوي عاملة النواب: رسائل الرئيس السيسي بالمعرض الدولى للصناعة تعكس رؤية حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية والتي انقسمت إلى قسمين، وحملت رسائل قوية للداخل والخارج تهم الشعب المصري والمنطقة العربية والمجتمع الدولي أيضًا.

وقال النائب "عبد الفضيل" إننا عمال مصر الذين يمثلون 30 مليونا نثمن تأكيدات الرئيس السيسي أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس؛ بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم، وإنها حريصة على استقرار المنطقة، وعلى أن تلعب دورا إيجابيًا في القضية الفلسطينية.

وأشار النائب "عبد الفضيل" إلى أن كلمة الرئيس السيسي أكدت أنه حذر مرارا وسابقا من أن اتساع نطاق الصراع ليس في صالح المنطقة بأكلمها، وحماية المدنيين، في نفس الوقت رحب بقرار بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار وعقد هدنة في غزة.

وأثنى النائب "عبد الفضيل" على جهود الدولة المصرية على ما تبذله من جهود كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية لهم، وإيقاف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة يمكن خلالها إعادة تقييم الأوضاع والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يحمي الحقوق الشرعية للفلسطينيين.

وقال، إن الرئيس تحدث في القسم الثاني من كلمته علي تطوير الصناعة المصرية، وأنها تؤكد أنه لدية رؤية ودراية كاملة بملف الصناعة المصرية، مشددا على ضرورة تأهيل العامل وزيادة وعيه لأن ذلك من العناصر المهمة لإحداث نقلة في مجال الصناعة ، كذلك توعية الطلاب في المدارس بأنهم مسئولون عن نجاح وتطوير المؤسسات .

وثمَّن النائب "عبد الفضيل" ، رسالةَ الرئيس السيسي للمصريين في الداخل ودعوته لهم بالعمل والإنتاج، وإعلانه تقديم دعم وتسهيلات للمنتجين والمصنعين، وحرصة على تذليل أية عقبات تواجه خطة الدولة في التوسع في الإنتاج والاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي، مشيرا إلي أن الهدف الأكبر هو أن تغطي الصناعة احتياجات السوق المصرية وتلبية احتياجاتها، مؤكدا سعيه لتنويع مكونات المنتج المحلي بالصناعات،طالبا من الحكومة التنسيق لاعادة تخصيص الأراضي المتاحة امام المستثمرين، لتوفير الجهد والتمويل لهم لاحداث نقلة في المجال الصناعي .

كما أكد الرئيس السيسي في رسائله للمصريين بالداخل، استعداد الحكومة لتأهيل جميع المدارس لتقوم بدورها في خدمة الصناعة ، مشيرا في هذا الصدد لتوفير 100 مدرسة للتعليم الفني.