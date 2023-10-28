شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: كلمة الرئيس السيسى جرس إنذار لسرعة التحرك لوقف التصعيد بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب الحرية المصري، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش مشاركته في افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، بعثت رسائل طمأنينة للشعب المصري، وحملت رسائل قوية وواضحة دلت على قوة الدولة، خاصة أن الشعب المصري اعتاد على الصراحة والمصداقية من قبل الرئيس منذ توليه المسئولية.

وأضاف الحزب، أن حديث الرئيس السيسي بشأن تصاعد الأحداث في غزة، يعد يمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي، من أجل سرعة التحرك للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين في قطاع غزة، مثمنا تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار العربى لوقف العنف فى غزة لدعم القضية الفلسطينية.

كما ثمن الحزب، دعم وتوجيهات الرئيس بشأن دعم المستثمرين وتعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مما يسهم في أحداث نهضة صناعية شاملة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، مشيرا إلي أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في ظل التحديات الخارجية وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة.