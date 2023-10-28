شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام "الصحفيين": مقال الرئيس بـ"الأهرام" رسالة إيجابية للجماعة الصحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الكاتب جمال عبد الرحيم، كتابة الرئيس عبد الفتاح السيسى مقالا لصحفية الأهرام بمناسبة أصدرها العدد 50 ألف، معتبرا ذلك رسالة إيجابية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى للجماعة الصحفية.

وقال "عبد الرحيم" في تصريحات لـ"الخليج 365" مقال الرئيس عبد الفتاح السيسى في ظل الأحداث التي تشهدها البلدان من مواجهة تحديات كبرى موقف يحسب للرئيس الفتاح السيسى، مؤكدا أن مؤسسة الأهرام مؤسسة عريقة وتم فيها أول دعوة لإنشاء نقابة للصحفيين عام 1941.

وأشاد سكرتير عام نقابة الصحفيين، باهتمام الرئيس السيسى بالجماعة الصحفيين، قائلا :" لقد وجه الرئيس السيسى خلال زيارته لمحافظة بني سويف بزيادة بدل التكنولوجيا واليوم يكتب مقالا في الأهرام وهو ما يظهر اهتمامات الرئيس بالصحافة".