شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس نقابة الصحفيين: مقال الرئيس السيسى بالأهرام رسالة تقدير لدور الصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف وعضو مجلس نقابة الصحفيين، كتابة الرئيس عبد الفتاح السيسى مقالا في جريدة الأهرام بمناسبة صدورها عددها رقم 50 ألف، معتبرا ذلك رسالة تقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لدور الصحافة، متعهدا للرئيس السيسى بأن تستكمل الجماعة الصحافة دروها في وحدة الوطن.

وقال "عبد المجيد" في تصريحات لـ ”الخليج 365”: "نقابل تحية الرئيس بتحية وتقدير لما ينجزه لمصر بشكل عام وقياداته لسفينة الوطن في محيط متلاط الأمواج إقليما، وما يتحمله من عبء قيادة حكيمة في مجابهة أخطر تهديدات وتحديات يتعرض لها الأمن القومي المصري في تاريخه علي محاور مصر الاستراتيجية غربا وجنوبا وشرقا وشمالا.

وأضاف عبد المجيد أن مقال الرئيس لمؤسسة الأهرام في ذكرى مناسبة صدور العدد رقم 50 ألف رسالة تقدير للصحافة المصرية ككل لما تمثل الأهرام من عراقة كإحدى أهم الصحف الضاربة بجذورها في عمق تاريخ الصحافة العربية مسافة تتجاوز 148 عاما ومن ثم تقديرها رسالة تقدير للصحافة المصرية والإعلام كافة نستقبلها بكل إعزاز وتقدير.

وقال عبد المجيد، إن هذ الرسالة تأتي بعد أسابيع من رسالة بعثها الرئيس للصحفيين، عندما وجه ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية زيادة في بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين وهي السابقة الأولى التي يذكر فيها ذلك تقديرا لما يقوم بهع الصحفيين في تعزيز حصون والوعي في مواجهة الحروب الحديثة، مضيفا:" القمية المالية لا تقارن في المعنى والمضمون والتقدير للجماعة الصحافية وهو على أن الصحفيين مقا علي ثغور الوعي لا يقل دورهم فيما نواجه من تحديات عن دور المقاتلين علي الجبهة فقوة مصر وعزتها مرهونة بوحدتها والتحام شعبها بجشيها وقيادتها السياسية ".

وقد هنأ الرئيس السيسي مؤسسة الأهرام العريقة من خلال كتابته مقالا نشرت في العدد الورقي للأهرام.