صرّح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، أن "قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، يمثل جريمة ضد الإنسانية تفوق التصور البشري".
وأكّد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة التي تهدد الخدمات الإغاثية تهدف إسرائيل من خلالها إلى تكميم الأفواه وحجز صورة الجرائم، التي ترتكبها في قطاع غزة".
وكشف سدر عن جهود مكثفة مع مصر، لمحاولة إيصال الاتصالات والإنترنت للمناطق الحدودية للقطاع المتاخمة مع رفح، مثمنا الدور الروسي في القضية الفلسطينية، ومناشدا دول العالم الحر إلى ممارسة المزيد من الضغط لوقف العدوان على القطاع، بحسب قوله.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات الفلسطيني: هناك محاولات مع مصر لإيصال الاتصالات للمناطق الحدودية لغزة مع رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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