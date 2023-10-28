أفادت قناة "المنار"، عن إصابة نقيب نيبالي من قوات "اليونيفيل" الدولية العاملة في جنوب لبنان في بطنه وذراعه إصابة متوسطة نتيجة سقوط قذيفتين من الجيش الإسرائيلي على المركز 8-33 في بلدة حولا قرب موقع العباد.

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": إصابة نقيب من اليونيفيل نتيجة سقوط قذيفتين من الجيش الإسرائيلي على مركز اليونيفيل في بلدة حولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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