المطران ابراهيم افتتح المعرض الأول للصناعات الغذائية والمونة البيتية في مطرانية سيدة النجاة

افتتح رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم المعرض الأول للصناعات الغذائية والمونة البيتية في مطرانية سيدة النجاة الذي نظمته ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليم بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب برعاية مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود.

واشار الى ان "بكل فخر وسرور، نفتتح اليوم المعرِض الأول للتصنيع الغذائي والمونة البيتية في مطرانية سيدة النجاة. إنَّ هذا المعرِض يمثّل نُقطة التقاء لمجتمعنا وجسرًا للتواصل بين عائلاتنا المنتجة والعارضة لإبداعات البساطة والأصالة والأيادي المباركة والتقاليد الغنية التي تميز تراثنا اللبناني".

ولفت الى ان "في هذا الوقت الصعب الذي يمر فيه لبنان، يأتي هذا المعرِض شعلةَ أملٍ تضيء ظلامَ الأزمات، وعلامةَ تشبثٍ وتحدٍ تثبت للعالم أن اللبنانيين لن يستسلموا وسيظلون متمسكين بأرضهم وتراثهم وتقاليدهم وهُويتهم. هذا المعرِض يحمل في طياته رسالة قوية، صريحة، وواضحة، تتجلى في تعزيز قيمة الإنسان المدعو للاعتماد على الذات والعائلة القائمة والمبنية على الأخلاق والقيم بالعمل الجاد والتفاني والإبداع والابتكار، فكل قطعة معروضة هنا هي نتاج جهد وعرق وإصرار على العيش بكرامة وتحقيق البحبوحة والاكتفاء. أنتم تُظهرون أن في وسط الصعوبات والأزمات، يمكن للإبداع والجهد أن يزدهرا ويتألقا".

ودعا "الجميع إلى زيارة المعرِض والتفاعل مع العارضين والاطلاع على منتوجاتهم وعلى التقاليد الغنية التي يقدمها أبناء هذا الوطن وبناتُه. ونؤكد أن اللبنانيين قادرون على تجاوز هذه المحنة وتحقيق الرخاء والاستقرار من خلال التضامن، والتعاون، والتكاتف، والتآزر".

وتحدث مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود عن اهمية الحدث فقال "نقف اليوم في مقر سيصبح عمره عما قريب 300 سنة. في العام 1724 بدأ المطران افتيموس فاضل معلولي بإنشاء هذه الدار الأسقفية. على مدى 300 عام توالى على سدة الأبرشية 15 مطراناً، وكل مطران كان قيمة مضافة في حياة الزحليين والبقاعيين"، لافتا الى ان "مطران ابراشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك كان دائماً ولا يزال جامعاً للطوائف والعائلات والمذاهب. المطارنة الخمسة عشر الذين توالوا على الأبرشية المطران ابراهيم مخايل ابراهيم هو المطران السادس عشر، كل منهم شهد على ازمة وكانت سيدة النجاة دائماً هب الحل، وباب المطرانية هو مدخل الحل لكل البقاعيين والزحليين، وانشاءالله هذا الباب في عهد سيدنا ابراهيم يبقى باب الحلول لكل الأزمات وبخاصة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي نعيشها اليوم . وهذه المطرانية لعبت في حياتنا الزحلية والبقاعية دوراً كبيراً : في الحروب كانت هي من تفتش عن السلام، في المجاعة كانت تفتش عن الغذاء وفي الأيام الصعبة كانت لكل شخص منا الملاذ".