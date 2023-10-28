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القوات الإسرائيلية قامت بتمشيط موقع العباد الاسلحة الرشاشة وألقت قنابل مضيئة فوق بلدة حولا

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أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ القوات الإسرائيلية تقوم بتمشيط محيط موقع العباد المقابل لبلدة حولا بالاسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، كما أطلقت قنابل مضيئة فوق بلدة حولا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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