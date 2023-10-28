أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ القوات الإسرائيلية تقوم بتمشيط محيط موقع العباد المقابل لبلدة حولا بالاسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، كما أطلقت قنابل مضيئة فوق بلدة حولا.

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الإسرائيلية قامت بتمشيط موقع العباد الاسلحة الرشاشة وألقت قنابل مضيئة فوق بلدة حولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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