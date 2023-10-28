بري التقى العاروري: ندين جرائم الاحتلال في غزة وما جرى في 7 تشرين الأول صفعة قوية في وجهه

العاروري يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني ويبحث معه مستجدات معركة طوفان الأقصى

التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة

استعرض نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مجريات معركة "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها كتائب "القسام" والفصائل الفلسطينية في السابع من تشرين الأول، بحسب بيان من "حماس".

وجاء ذلك خلال لقاء بين بري ووفد من "حماس" في عين التينة، حيث أكّد العاروري أنّ "معركة طوفان الأقصى كسرت أسطورة الجيش الذي لا يُقهر"، معتبرًا أنّ "الاحتلال وعبر جرائمه ومجازرة يحاول التغطية على هزيمته التاريخية".

ودعا العاروري، دول العالم إلى "وقف العدوان الصهيوني ووضع حد لجرائم الاحتلال والعمل على السماح بدخول القوافل الإنسانية إلى القطاع"، مؤكدًا أنّ "المقاومة الفلسطينية ما زالت تتحكم بمجريات المعركة، وأنها لن تتنازل عن تحقيق أهدافها في هذه المعركة".

من جهته، اعتبر بري أنّ "ما جرى في السابع من تشرين الأول هو صفعة قوية في وجه الاحتلال"، موجهًا التحية "للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة التي ألحقت هزيمة تاريخية بجيش الاحتلال".

وأعرب بري عن "إدانته لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في غزة"، داعيًا "جميع الدول والبرلمانات الى العمل على وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة".