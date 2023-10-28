ياسين ومديرة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إطلعا من رئيس بلدية صيدا وتجمع المؤسسات على خطط الطوارىء

التقى رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع، بوزير البيئة ناصر ياسين، المكلف من رئاسة حكومة تصريف الاعمال تنسيق خطة الطوارئ والعمل مع منظمات الأمم المتحدة والهيئات المعنية مديرة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وإستهل ياسين اللقاء بعرض نتائج جولته التي قام بها إلى صور والجنوب وإختتمها في بلدية صيدا، بهدف عرض الخطط التي وضعتها الوزارات والإدارات المعنية بما يتعلق بأمور الإيواء والطوارىء الصحية والإسعاف والأمن الغذائي وخطط الإستجابة للحالات الطارئة.

كما اطلع على جهوزية البلديات والإدارات الرسمية وهيئات المجتمع المدني وفرق الإنقاذ والإسعاف وغيرها من الهيئات المعنية بحالات الطوارىء. وجرى بعد ذلك إستعراض خطط الطوارئ التي يتم إعدادها وتنسيقها من قبل بلدية صيدا، وتجمع المؤسسات بالتنسيق مع محافظ الجنوب منصور ضو، وذلك لمواجهة أي تداعيات إنسانية وإجتماعية وحالات نزوح إلى صيدا ومنطقتها على ضوء التهديدات الإسرائيلية للبنان .

بدوره، عرض رئيس بلدية صيدا ما تم تنفيذه من خطوات مشتركة وتخصيص الطابق الأول من بلدية صيدا لإستضافة اللقاءات الدورية أو اليومية لتنسيق الخطوات في مواجهة أي طارىء، والإحتياجات الضرورية التي يجب تأمينها.

وأكد "التنسيق التام مع المحافظ ضو في كافة الخطوات التي يتم تحضيرها مع تجمع المؤسسات الأهلية. كما تم الإطلاع على جهوزية فرق الدفاع المدني وفرق الإطفاء في البلدية وهيئات الإسعاف والإنقاذ وجهوزية هيئات المجتمع المدني والإحتياجات الضرورية لتأمين الصيانة والآليات والتجهيزات اللازمة من أجل القيام بالمهمات الطارئة".