الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم مواقع عسكرية لحزب الله ودمر معسكرًا وبنى تحتية ومواقع رصد

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّه "بعد عمليات إطلاق نار من الأراضي اللبنانية، هاجم سلاح الجو مواقع عسكرية تابعة لحزب الله ودمّر معسكرا وبنى تحتية ومواقع رصد".

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