"النشرة": جريح في حادث اصطدام عند تقاطع سبينس في صيدا

افاد مراسل "النشرة"، في صيدا، عن "تعرض المواطن م. ع لحادث اصطدام بمركبة أثناء قيادته دراجته النارية عند تقاطع سبينس في مدينة صيدا، وعلى الفور حضر فريق إسعاف فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد وعمل على إسعافه ونقله إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج".

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