لبنان يشهد خسوفًا جزئيًا للقمر

يشهد لبنان خسوفًا جزئيًا للقمر.

وبدأت ظاهرة الخسوف الجزئي مساء اليوم السبت في الساعة 10:35مساء بتوقيت بيروت وتصل ذروة الخسوف بنسبة 12% الساعة 11:14مساء، ثم يبدأ ظل الأرض بالانجلاء عن سطح القمر حتى ينتهي الخسوف الساعة 11:52مساء.

ويكون القمر في هذه الظاهرة على نفس مستوى الأرض، ما يجعل جزءًا منه يدخل خلف ظل الأرض مسببًا ظاهرة الخسوف الجزئي.