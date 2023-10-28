لبنان يشهد خسوفًا جزئيًا للقمر

يشهد لبنان خسوفًا جزئيًا للقمر.
وبدأت ظاهرة الخسوف الجزئي مساء اليوم السبت في الساعة 10:35مساء بتوقيت بيروت وتصل ذروة الخسوف بنسبة 12% الساعة 11:14مساء، ثم يبدأ ظل الأرض بالانجلاء عن سطح القمر حتى ينتهي الخسوف الساعة 11:52مساء.
ويكون القمر في هذه الظاهرة على نفس مستوى الأرض، ما يجعل جزءًا منه يدخل خلف ظل الأرض مسببًا ظاهرة الخسوف الجزئي.
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