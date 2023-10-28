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لبنان يشهد خسوفًا جزئيًا للقمر

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يشهد لبنان خسوفًا جزئيًا للقمر.

وبدأت ظاهرة الخسوف الجزئي مساء اليوم السبت في الساعة 10:35مساء بتوقيت بيروت وتصل ذروة الخسوف بنسبة 12% الساعة 11:14مساء، ثم يبدأ ظل الأرض بالانجلاء عن سطح القمر حتى ينتهي الخسوف الساعة 11:52مساء.

ويكون القمر في هذه الظاهرة على نفس مستوى الأرض، ما يجعل جزءًا منه يدخل خلف ظل الأرض مسببًا ظاهرة الخسوف الجزئي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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