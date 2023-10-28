بيرم: هذا بعض بأسنا والآتي أعظم ربطا بغزة العزة والميدان

اشار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "جبهة لبنان: تدرج ذكي .. إستيعاب مرن لطبيعة المواجهة الجديدة وإستخلاص سريع و إحترافي للعبر.. تنوع في التكتيكات.. إرباك وإشغال هنا وهناك... مع غموض مرهق للعدو وعدم التفريط بأوراق القوة الكثيرة ( جدااا ) ... وهذا بعض بأسنا والآتي أعظم ربطا بغزة العزة والميدان ...".

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