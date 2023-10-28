وسائل إعلام: أنباء عن محاولة توغل جديدة للجيش الإسرائيلي داخل غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنه تم سماع أصوات اشتباكات عنيفة ودوي إطلاق نار في المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة وسط أنباء عن التصدي لمحاولات توغل إسرائيلية.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأنه سمع دوي إطلاق نار في المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس وسط قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف لتلك المناطق.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تحاول التوغل شرق بلدة بيت حانون شمال غزة حيث تدور اشتباكات كثيفة مع المقاومة التي تتصدى لها.

يأتي هذا مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث وسع جيش الاحتلال هجومه البري الليلة الماضية على القطاع، وكثف غاراته على كافة المحاور.