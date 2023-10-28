شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى السنوار: جاهزون فوراً لإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطاع غزة - أ ف ب

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار السبت، أن الحركة الفلسطينية مستعدة «فوراً» لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل.

وقال السنوار في بيان: «جاهزون فوراً لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان تأكده من وجود 230 رهينة في قطاع غزة، موضحاً في الوقت نفسه أنه جرى قطع الاتصالات في القطاع لتأمين القوات التي تنفذ حالياً عمليات برية ضد حركة «حماس». كما أوضح أن بيان «حماس» الذي اتهمت فيه تل أبيب بإفشال مفاوضات للإفراج عن الأسرى لديها هو «حرب نفسية» للضغط على إسرائيل.