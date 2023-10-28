شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة المتهم بقتل 18 بالرصاص في ولاية أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة اليوم السبت أن المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق نار في ولاية مين الأمريكية التي راح ضحيتها 18 شخصا يوم الأربعاء الماضي عُثر عليه ميتا متأثرا بجراحه جراء إطلاق النار على نفسه بعد مطاردة استمرت 48 ساعة.

وقالت الشرطة إنه جرى العثور على جثة المتهم روبرت آر. كاد (40 عاما) وهو على قوة الاحتياط بالجيش الأمريكي مساء أمس الجمعة في مقطورة في منشأة إعادة تدوير في لشبونة فولز حيث عمل في مرحلة ما من حياته.

وتبعد المنشأة أقل من كيلومترين عن المكان الذي عثرت فيه الشرطة على سيارة استخدمها في الهروب وتخلص منها بعد فترة وجيزة من الحادث.

صالة بولينج

وكان المتهم قد اقتحم صالة بولينج في مدينة لويستون بولاية مين وفتح النار بطريقة عشوائية، ثم توجه إلى مطعم على بعد بضعة كيلومترات وكرر الأمر نفسه.

وقالت الشرطة إن الهجومين أسفرا عن سقوط 18 قتيلا وإصابة 13 منهم ثلاثة في حالة حرجة.

بندقية طويلة

وأكد مسؤولون أنهم عثروا على بندقية طويلة في سيارة كارد التي تركها وعلى سلاحين فوق جثته.

وقال ممثل من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات إن كارد اشترى على ما يبدو جميع الأسلحة بصورة قانونية.