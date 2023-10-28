شكرا لقرائتكم خبر عن مايك بنس يعلن انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، في لاس فيجاس، اليوم السبت، انسحابه من السباق الداخلي في الحزب الجمهوري للترشح عن الحزب لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات العام المقبل.

كان نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، أعلن في يونيو الماضي، أنه سينافس الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي سبق وعمل تحت إمرته بإخلاص، على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2024، وانتقد دور الرئيس السابق في الهجوم على مبنى الكونجرس عام 2021.

الحزب الجمهوري

وفي خطاب ألقاه في ولاية أيوا، حيث من المقرر أن ينطلق السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، وجّه بنس أشد انتقادات حتى الآن لدور ترامب في أحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير 2021 عندما سعى ترامب إلى تغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسر فيها أمام الرئيس جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي.