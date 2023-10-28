مطار بيروت يصدر إرشادات إخلاء في حالة الطوارئ

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أصدرت السلطات اللبنانية، أمس، تعميما يتضمن إرشادات وتعليمات بإخلاء مطار بيروت الدولي والمرافق المحيطة به في حالة الطوارئ، مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ولم يشر التعميم الذي أصدره مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الواقع على الطرف الجنوبي للعاصمة، إلى أي تصعيد حالي على الحدود.

ووقعت في الآونة الأخيرة حوادث تبادل إطلاق نار يومية في المنطقة، ولكن تم احتواؤها نسبياً. وصدر التعميم بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة خلال الليل.