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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-10-29 في الدوري الإنجليزي الممتاز سوف يتدفق المشجعون إلى أولد ترافورد بشكل جماعي لحضور ديربي مانشستر رقم 191 بعد ظهر يوم الأحد، حيث يتجه مانشستر يونايتد مع جاره المزعج مانشستر سيتي.

يدخل الفريقان المعركة المرتقبة على خلفية انتصاراتهما في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب الشياطين الحمر على كوبنهاجن 1-0، بينما تغلب بطل أوروبا على بي إس سي يونج بويز 3-1.

في أول مباراة لمانشستر يونايتد على أرضه منذ وفاة السير بوبي تشارلتون الأسطوري، وقف مشجعو الشياطين الحمر وكوبنهاغن كفريق واحد خلال تحية مؤثرة قبل المباراة للفائز بكأس العالم 1966، والذي ستتسم وفاته وإرثه أيضًا بلحظات من الذكرى. في جميع أنحاء البلاد في نهاية هذا الأسبوع.

احتاج رجال إريك تين هاج إلى الاعتماد على هدف ديوجو دالوت المذهل للتغلب على شيفيلد يونايتد في آخر مباراة لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل زيارة بطل الدنمارك، وبسبب العرض الهجومي المماثل، كان على أعضاء الخط الخلفي أن يتدخلوا. أنقذ اليوم مرة أخرى.

أدت رأسية هاري ماجواير في الشوط الثاني وركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع من أندريه أونانا إلى جعل مانشستر يونايتد محظوظًا للمرة الثالثة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الأوروبية، وقد نجح فريق تين هاج في تحقيق ثلاث مباريات معًا. سلسلة انتصارات لأول مرة في موسم 2023-24، على الرغم من أن أيًا من تلك الانتصارات لم تكن مقنعة بأي حال من الأحوال.

ومع ذلك، من خلال صد تهديد شيفيلد يونايتد وبرينتفورد في آخر مباراتين لهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، صعد مانشستر يونايتد إلى المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة باسمه، على الرغم من أن فجوة الخمس نقاط لا تزال تفصلهم عن ليفربول. في المركز الأخير في دوري أبطال أوروبا.

فقط ساوثامبتون وكريستال بالاس منعا مانشستر يونايتد من التسجيل في مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية موسم 2022-23، لكن دفاع الشياطين الحمر البخيل حتى الآن لا يزال دون شباك نظيفة في الدوري الممتاز على ملعب أولد ترافورد هذا الموسم، الموسيقى إلى آذان إيرلينج هالاند وشركاه.

أنهى جفاف الأهداف الأوروبية الذي امتد حتى أبريل، وسرعان ما اكتشف هالاند لمسته الذهبية في دوري أبطال أوروبا عندما واصل مانشستر سيتي الدفاع عن لقبه ضد يونج بويز، الذي صمد في أول 45 دقيقة قبل أن يهز مانويل أكانجي الشباك مبكرًا. النصف الثاني.

تم إلغاء هدف أكانجي الدولي السويسري على أرضه بسرعة من خلال تسديدة مذهلة من ميشاك إيليا، لكن هالاند واصل قطع خمس مباريات دون تسجيل أي هدف في دوري أبطال أوروبا من ركلة جزاء، قبل أن يكمل ثنائيته بتسديدة رائعة في المرمى. الزاوية العليا.

حافظ فريق بيب جوارديولا، الفائز بالثلاثية، دون أي عيب في كرة القدم الأوروبية هذا الموسم، وتجنب أيضًا الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي، متفوقًا على برايتون آند هوف ألبيون بهدفين مقابل هدف ليظل في ذيل المتصدر توتنهام هوتسبير، الذي يمكن أن يتقدم مؤقتًا بفارق خمس نقاط بعد الفوز على كريستال بالاس مساء الجمعة.

الإحصائيات لا تصب بشكل كبير في صالح الزوار، حيث خاض مانشستر سيتي الآن ست مباريات دون الحفاظ على شباكه نظيفة في جميع البطولات، وهو الآن معرض لخطر خسارة ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في عهد جوارديولا. ; منذ أيام مانويل بيليجريني في عام 2016، لم يتحملوا مثل هذه المسيرة القاحلة في دوري الدرجة الأولى.

السجل غير المرغوب فيه للمدرب الكتالوني ليس بعيدًا عن نطاق الاحتمال، حيث فاز مانشستر يونايتد 2-1 في هذه المباراة في يناير، لكن مان سيتي أكمل بسرعة مهمته الانتقامية في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في طريقه للانضمام إلى مريرته المريرة. الخصوم في نادي الثلاثية الحصري لكرة القدم الإنجليزية.

إن مستوصف مانشستر يونايتد يخلو ببطء ولكن بثبات، على الرغم من أن تين هاج لا يزال لديه عدد قليل من الغائبين لفترة طويلة غير متاحين، بما في ذلك ليساندرو مارتينيز (القدم)، لوك شو (العضلة)، أماد ديالو (الركبة) وتيريل مالاسيا (الركبة)، بينما لا يبدو أن منفى جادون سانشو سينتهي في أي وقت قريب.

ومع ذلك، هناك تفاؤل هادئ بأن كاسيميرو سيتمكن من العودة إلى غرفة المحرك بينما يكافح من الضربة التي تعرض لها أثناء تدريبه مع البرازيل، في حين أن آرون وان بيساكا أيضًا على وشك العودة من مشكلة في الفخذ لكنه سيعود بالتأكيد. فقط اصنع المقعد في أحسن الأحوال.

في حين أن معظم اللاعبين الأساسيين من مساء الثلاثاء يجب أن يكافأوا هنا، إلا أن سفيان أمرابط لم يستمر سوى 45 دقيقة قبل أن يتم التضحية به لصالح كريستيان إريكسن، الذي قدم قضيته لشريك كاسيميرو أو سكوت مكتوميناي منذ صافرة البداية في الديربي.

على خلفية عودته إلى الأراضي السويسرية بهدف، سيتم الآن إرجاع مدافع مانشستر سيتي أكانجي إلى الأرض، حيث تم طرد لاعب بوروسيا دورتموند السابق بسبب مخالفتين قابلتين للحجز ضد برايتون، وبالتالي سيغيب عن الديربي حتى النهاية. تعليق.

ومع ذلك، بصرف النظر عن قلب الدفاع المحظور - والذي يجب أن يغطي غيابه جون ستونز العائد - كيفن دي بروين هو الاسم الآخر الوحيد في قائمة الغائبين للأبطال، حيث يراقب ضحية أوتار الركبة بلا حول ولا قوة من الخطوط الجانبية مرة أخرى.

بالإضافة إلى عودة ستونز المتوقعة، فإن أمثال جوسكو جفارديول، وكايل ووكر، وبرناردو سيلفا، وفيل فودين هم أيضًا في طريقهم للعودة إلى التشكيلة الأساسية للفريق، كما هو الحال مع الهداف الأرجنتيني ألفاريز، الذي سجل هدفه الثامن هذا الموسم. ملعب وانكدورف.



التشكيلة الأساسية المحتملة لمانشستر يونايتد:

أونانا؛ دالوت، فاران، ماجواير، ريجيلون؛ كاسيميرو، إريكسن؛ أنتوني، فرنانديز، راشفورد؛ هوجلوند

التشكيلة الأساسية المحتملة لمانشستر سيتي:

إيدرسون؛ ووكر، ستونز، دياس، جفارديول؛ رودري، سيلفا؛ دوكو، ألفاريز، فودين؛ هالاند