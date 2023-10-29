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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست (يلا شوت) اليوم في الدوري الإنجليزي 2023-2024

مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست (يلا شوت) اليوم في الدوري الإنجليزي 2023-2024،في سعيه لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في جميع البطولات، يعود ليفربول إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، عندما يتوقف نوتنغهام فورست في آنفيلد.

تغلب فريق الريدز على تولوز 5-1 في مباراة الدوري الأوروبي يوم الخميس، بينما أهدر فريق ستيف كوبر تقدمه 2-0 أمام لوتون تاون ليتعادل 2-2 في نهاية الأسبوع الماضي.

مع ستة أهداف، وإهدار لا يمكن تفسيره من كلا الجانبين، وعدد قليل من المشاركات الأولى التي تم تقديمها للنجوم الصاعدة، كانت معركة ليفربول الآسرة مع تولوز بمثابة إعلان رائع لكرة القدم في الدوري الأوروبي، والذي أثبت أنه سهل للغاية بالنسبة لفريق يورغن كلوب. القوات في الوقت الراهن.

كان لدى فريق الخط الثاني بعض الأسئلة التي طرحتها عليهم البنفسج، الذين تقدموا للأمام بالأرقام في كل فرصة متاحة، لكن حارس المرمى البالغ من العمر 18 عامًا غيوم ريستيس واجه وابلًا من الهجمات بنفسه وكان عاجزًا عن منع محمد صلاح. داروين نونيز وديوجو جوتا واتارو إندو وريان جرافينبيرش من صنع انتفاخ الشبكة.

جاء هدف التعادل الذي سجله ثيس دالينجا في الشوط الأول بعد هجوم لا هوادة فيه من فريق الريدز، الذي من المحتمل الآن أن يكون على بعد مباراة واحدة من ضمان مكان في دور الـ16 في المسابقة الثانوية الأوروبية، وقد قاد كلوب عمالقة ميرسيسايد إلى سبعة انتصارات متتالية على أرضهم في الدوري. بداية الموسم لأول مرة منذ عام 1990.

أدى النجاح غير المقنع إلى حد ما 2-0 في ديربي ميرسيسايد على إيفرتون إلى إبقاء ليفربول على مسافة قريبة من منصة التتويج في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أن أصحاب المركز الرابع - الذين سجلوا الآن هدفين على الأقل في كل من مبارياتهم الأربع الأخيرة - يتأخرون بنقطة واحدة فقط. أكثر من مانشستر سيتي وأرسنال.

أحد الفرق الأربعة التي لا يزال سجلها 100٪ على أرضها سليمًا في دوري الدرجة الأولى، يبلغ عدد مباريات ليفربول التي لم يهزم فيها أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن 16 مباراة منذ فوز ليدز يونايتد المفاجئ 2-1، وستأتي زيارة فورست بالصدفة بعد عام بالضبط حتى اليوم الذي أخضع فيه الفريق الأبيض فريق كلوب لقصة رعب الهالوين.

نجح مزيج كريس وود وأنتوني إيلانجا في تحقيق النجاح في مناسبتين خلال مواجهة نوتنجهام فورست مع لوتون تاون في نهاية الأسبوع الماضي، حيث قدم المهاجم السويدي تمريرتين حاسمتين للتعويذة الشاهقة ليضع ظاهريًا الأشجار الصعبة بعيدًا عن الأنظار.

ومع ذلك، فإن الفرص الضائعة في وقت سابق ستعود لتطارد فريق ستيف كوبر، حيث قلص تشيدوزي أوغبيني الفارق في الدقيقة 83 قبل أن يسجل إيليجا أديبايو هدف التعادل المثير في الوقت المحتسب بدل الضائع، مما حرم نوتنجهام فورست من تحقيق أقصى قدر من الغنائم على ملعب سيتي جراوند.

وسط تقارير عن وجود كوبر في القائمة المختصرة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كخليفة محتمل لمدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت، قد يكافح رؤساء الأسود الثلاثة للعثور على العديد من الإيجابيات في سلسلة Tricky Trees القاحلة المستمرة، والتي شهدت خوض فورست خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تحقيق الفوز. - رسم كل من الثلاثة الأخيرة.

مع فوزهم مرتين فقط في الدوري الممتاز حتى الآن هذا الموسم، يرقص نوتنغهام فورست مع الشيطان في المركز الخامس عشر، وبينما لا يزال لديهم فجوة صحية بست نقاط عن منطقة الهبوط، فإن موقعهم سيصبح أكثر أهمية. متقلبة إذا فشلت في وقف ركودها الخريفي.

تمثل النجاحات الوحيدة التي حققها فورست على تشيلسي وساوثهامبتون فوزًا واحدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبه في عام 2023، وخلال هذه الفترة فشلوا أيضًا في خسارة أنفيلد 3-2 أمام ليفربول - على الرغم من الجهود الشجاعة - على الرغم من مرور ما يزيد قليلًا عن 12 شهرًا منذ المدرب السابق. - أسقط ناشئ الريدز تايو أوونيي أصحاب العمل القدامى في فوز بنتيجة 1-0 على ملعب سيتي جراوند.

قبل ضرب تولوز، أكد مدرب ليفربول كلوب أن آندي روبرتسون خضع لعملية جراحية ناجحة في كتفه المخلوع، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب الاسكتلندي الدولي عن الفترة المتبقية من عام 2023 حتى يتعافى.

ينضم روبرتسون إلى ضحية الورك منذ فترة طويلة تياجو ألكانتارا في المستوصف حيث يستعيد الإسباني تأهيله من زوج من النكسات، بينما من غير المتوقع أن تختفي مشكلة ربلة الساق ستيفان باجسيتيتش في الوقت المناسب لعطلة نهاية الأسبوع، ويظل بن دواك موضع شك طفيف مع فريقه القلق العضلي.

يجب أن يخدم كيرتس جونز أيضًا المباراة الثالثة والأخيرة من إيقافه المحلي، مما يسمح لأليكسيس ماك أليستر ودومينيك زوبوسزلاي بالعودة إلى غرفة المحرك، على الرغم من أن الأول يواجه الآن منافسة جدية من واتارو إندو إذا كان عرض يوم الخميس يستحق ذلك.

في هذه الأثناء، لن يكون هناك عودة لمهاجم نوتنجهام فورست ديفوك أوريجي هذا الأسبوع، حيث تم استبعاد البلجيكي لبضعة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ وهو واحد من ثمانية مخاوف يتعين على كوبر إدارتها.

لن يعود بطل سيتي جراوند في أكتوبر أونيي (الفخذ) حتى الآن، في حين أن نونو تافاريس (الفخذ)، فيليبي (الركبة)، غونزالو مونتيل (ربلة الساق)، دانيلو (الفخذ)، كالوم هدسون أودوي (أوتار الركبة) خارج المنافسة أيضًا. وظهر أنتوني إيلانجا موضع شك بسبب المرض.

إذا لم يقم Elanga بالقطع، فقد يضطر Cooper إلى نشر Ola Aina للأمام أو اختيار تغيير الشكل، في حين يجب أن يبقى لاعب Red سابق آخر - Neco Williams - بعيدًا عن طريق Serge Aurier مرة أخرى.



تشكيلة ليفربول المحتملة:

أليسون؛ ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان ديك، تسيميكاس؛ زوبوسزلاي، ماك أليستر، جرافينبيرش؛ صلاح، نونيز، دياز

تشكيلة نوتنغهام فورست المحتملة:

تيرنر؛ أورير، بولي، موريللو، توفولو؛ سانجاري، مانجالا، دومينغيز؛ جيبس وايت، وود، إيلانجا