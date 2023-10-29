الأرصاد: الشبورة من ظواهر قد تتسبب في الحوادث.. ومستمرة صباح الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية اليوم كانت كثيفة ووصلت لحد الضباب وكان هناك تحذيرات من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ الثلاثاء الماضي، مشددة على أن الساعات الأولى تشهد شبورة كثيفة وتبدأ الـ4 صباحًا ويقل معها الرؤية بشكل كبير.

وأوضحت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه في هذه الفترة لابد من أن يتم قيادة السيارة ببطء وتخفيض السرعات، مشددة على أنه في حالة الشبورة والضباب لابد من مضاعفة المسافة بين السيارة والأخرى، والشبورة والضباب من الظواهر التي يمكن أن تتسبب في الحوادث.

وأضافت أنه ليس أول مرة يكون هناك حوادث نتيجة الضباب والشبورة، متابعة: "غلق الطريق لن يكون عن طريق الأرصاد ويكون من خلال المحافظة والمرور"، مؤكدة أن الشبورة المائية مازالت مستمر على الطرق المؤدية والوجه البحري والسواحل الشمالية بنفس كثافة اليوم، ويفضل إغلاق الطرق وتأخر النزول من المنزل حتى الثامنة صباحًا ليكون اختفت الشبورة.