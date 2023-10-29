جزاء الله للإنسان

لا ينتظر الله من الانسان ان يفعل الخير لقاء مقابل، لانه (أي الانسان) مجاناً أخذ عطاياه ونعمه من الله، وعليه ان يعطيها مجاناً أيضا اذا ما أراد ان يلتقي بالله في ملكوته. هذا ما سيفعله الله يوم الدينونة، وفق ما ذكره المسيح نفسه في الانجيل، حين يقسم الناس عن يمينه وعن يساره، وفي المثل نفسه يبدو الناس متفاجئين من ان الله ذكر أعمالهم الصالحة والسيئة تجاه اخوتهم البشر.
هذا ما يريده الله منا، ان نقوم بأعمال المحبة من دون مقابل، لان هذا هو الهدف الحقيقي منها، اما الاعمال السيئة فعلينا ان نعرف اننا سندفع ثمنها اذا لم نلجأ الى التوبة، مهما طال الوقت، لأننا نكون نتعرض بالسوء الى الله نفسه.
جازانا الله خيراً.
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