إسرائيل مرعوبة.. سمير فرج: 500 كيلو أنفاق تحت الأرض تستخدمها المقــ . ــاومة بغزة

الشارقة - اميمة ياسر -

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتدخل في الاجتياح البري الذي شنته قوات الاحتلال أمس على قطاع غزة.

وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء السبت، أن هناك اتفاقا حدث بين إسرائيل وأمريكا، على أن تتولى الأولى مهام العملية العسكرية في غزة والضفة الغربية، وفي حال تدخل حزب الله وسوريا تتدخل أمريكا في هذه الحالة.

وتابع الخبير الاستراتيجي أن الرئيس الأمريكي أرسل مجموعة من المستشارين لمساعدة إسرائيل في حربها الراهنة على غزة، مؤكدًا أن حسن نصر الله، رئيس حزب الله لن يحارب دون موافقة إيران، مضيفًا: «حزب الله معه أسلحة وذخيرة هتسبب مشاكل كبيرة لإسرائيل لأن له 11 سنة مدخلش في أي حرب».

وأكمل: "الاحتلال الإسرائيلي شن أكبر هجوم جوي في تاريخ القطاع، من أجل الاجتياح البري على القطاع"، مضيفًا: «هناك 500 كم أنفاق تحت الأرض، تسبب رعبا لإسرائيل، والأسرى الإسرائيليين موجودين في مناطق داخل هذه الأنفاق».

وأوضح أن هناك جهد مصري كبير في ملف الأسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية، وسيتم الإعلان عن الجهود المبذولة في الوقت المناسب.

وأشار فرج إلى أن قوات الاحتلال تستخدم القنابل الزلزالية في حربها على قطاع غزة، من أجل هدم الأنفاق، كما أن هذه القنابل استخدمت في الحرب العالمية الثانية، وتم تطويرها لهدم المفاعل النووية التي تنشئها إيران تحت الأرض.

وأكمل اللواء سمير فرج: "قوات الاحتلال لم تتقدم وتوقفت على مدخل باب حنين ولم تتمكن من التقدم، خوفا من الخسائر الباهظة"، موضًحا قوات الاحتلال فشلت في عمليتها أمس على قطاع غزة، وإسرائيل في موقف صعب لا تدري كيف تحرك أمورها.