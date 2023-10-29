عمرو أديب عن زيادة مدة قطع الكهرباء لساعتين: حد يجاوبنا الموضوع مش سر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامى عمرو أديب على الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن زيادة مدة تخفيف الأحمال من ساعة إلى ساعة ونصف.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: "معرفش ليه حظى ديما بييجى فى الخبر دا، الأمر ليس سرا، ولا يوجد إعتراض أو مشكلة، هما بيقولوا 90 دقيقة، لكن هما ساعتين، ماشى، بس قولولنا قد إيه، هيفضل أو هيزيد أو هيقل عشان نعرف نتصرف".

وأضاف مقدم الحكاية، أن فريق برنامجه تواصل مع وزارة الكهرباء، وأكدت ضرورة التواصل مع مجلس الوزراء، ولكن لم يجيب أحد على الأسئلة.

وطالب عمرو أديب المسؤولين بالرد قائلا: "حد يقولنا ده وضع استثنائي ولا مكمل معانا على طول، الموضوع مش سر وحد يجاوبنا، وعاوزين نعرف الأسباب".