ترند اليوم| حادث الصحراوي وأخبار غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضي، وكان أبرزها حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي صباح أمس السبت.

حادث الصحراوي

روى شهود عيان تفاصيل بداية الحادث المروع على طريق الإسكندرية الصحراوي في نطاق محافظة البحيرة صباح اليوم السبت، والذي أسفر عن مصرع 34 شخصًا، وإصابة 60 آخرين وتفحم 22 سيارة ومركبة.

بوابة الجحيم تفتح السابعة صباحًا.. شهود عيان يروون كيف بدأت "محرقة صحراوي الإسكندرية" - صور

تداول رواد على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة اشتعال النيران في أتوبيس مدرسة سان فنسان "أبو الدرداء" في الإسكندرية، خلال الحادث المروع الذي وقع، صباح اليوم السبت، عند الكيلو 134 على طريق "الإسكندرية / القاهرة" الصحراوي.

صراخ التلاميذ وسط الجحيم.. فيديو لحظة اشتعال أتوبيس مدرسة على صحراوي الإسكندرية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الحادث المروري على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الذي وقع صباح اليوم السبت.

الصحة تكشف حصيلة ضحايا حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

أكد مصدر مطلع في مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم السبت على الطريق الصحراوي.

34 جثة على الطريق.. ارتفاع عدد ضحايا حادث الصحراوي في البحيرة

لحظات رعب تحبس الأنفاس، صرخات أطفال تخلع القلوب، ثوان معدودة بين الموت والحياة، عاشها تلاميذ صغار، أكبرهم في المرحلة الإعدادية، داخل أتوبيس مدرستهم الذي تحول إلى كتلة من اللهب على طريق "الإسكندرية / القاهرة" الصحراوي.

رحلة انتهت في الجحيم.. 4 أطفال ينقذون تلاميذ أتوبيس صحراوي الإسكندرية قبل الفاجعة - فيديو وصور

غزة

أعربت الخارجية القطرية، عن قلقها البالغ من التوغل البري الإسرائيلي في غزة، موضحا أن هذا التوغل تطورا خطيرا من شأنه أن يخلف آثارا إنسانية مدمرة.

قطر: التوغل الإسرائيلي داخل قطاع غزة جزء من سياسة العقاب الجماعي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن سماع أصوات اشتباكات عنيفة ودوي إطلاق نار في المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة وسط أنباء عن التصدي لمحاولات توغل إسرائيلية.

أنباء عن محاولة توغل جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل غزة

قالت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم السبت، إن قصفا لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددا من المنازل بجوار المستشفى الإندونيسي في غزة، مما أدى إلى إصابة بعض المتواجدين في ساحة المستشفى الخارجية.

إصابة بعض المتواجدين في المستشفى الإندونيسي بغزة في قصف إسرائيلي

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هجومًا وقصفًا عنيفًا غير مسبوق على قطاع غزة، وذلك بعد مرور 3 أسابيع على العدوان الذي تشنه تل أبيب على القطاع والمدنيين، وراح ضحيته أكثر من 7 آلاف شهيد وآلاف المصابين.

تمهيدًا للهجوم البري.. قصف عنيف غير مسبوق على غزة "تغطية خاصة"

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت على أن الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ستكون "طويلة وصعبة". وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي في تل أبيب إن "الحرب في قطاع غزة ستكون طويلة وصعبة ونحن جاهزون لها"، مضيفا أن الجيش "سيدمّر العدو على الأرض وتحتها"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

"جاهزون لها".. نتنياهو: الحرب في غزة ستكون طويلة وصعبة

موسم الرياض

حضور جماهيري ضخم يشهده حاليا "موسم الرياض" التي تقام فاعلياته مساء اليوم السبت استعدادًا للحدث الرئيسي "معركة الأشرس" وسط تواجد عدد كبير من النجوم والمشاهير والشخصيات العامة برعاية تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

حضور جماهيري وإعلامي ضخم لـ "معركة الأشرس" ضمن فعاليات موسم الرياض

بدأت منذ قليل أول مباراة ملاكمة ضمن فعاليات "موسم الرياض" بين الملاكمين جاك مجان والسبايدي دوران ضمن نزالت حفل افتتاح موسم الرياض والذي يقام برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

بدء النزال الأول بـ "بموسم الرياض" استعدادًا للحدث الرئيسي "معركة الأشرس"

فتح "موسم الرياض" أبوابه للجماهير الوافدة لحضور مباراة "معركة الأشرس" والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت في المملكة العربية السعودية وسط حضور نخبة من أبرز النجوم العالميين.

فتح البوابات لجماهير "موسم الرياض" لحضور "معركة الأشرس" برعاية تركي آل الشيخ

تصدر "موسم الرياض" ترند موقع "X" وذلك قبل ساعات من افتتاح الموسم بالنزال المرتقب "معركة الأشرس" بين الملاكم العالمي، فرانسيس نجانو والملاكم البريطاني، تايسون فيوري.

"موسم الرياض" يتصدر الترند قبل ساعات من مباراة "معركة الأشرس"