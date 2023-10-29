شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: تمكين ذوى الهمم على أرض الواقع أمرا ملموسا فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة مها شعبان عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة "قادرون باختلاف" أن تمكين ذوى الهمم أمرا ملموسا علي أرض الواقع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت "شعبان" في تصريحات لـ"الخليج 365"" : «قبل 30 يونيو كنا فين وبعد 30 يونيو بقينا فين، قبل 30 يونيو كنت أعمل معلمة وأمارس الرياضة، وبعد الثورة تمتعت كسائر ذوى الهمم بحقوق وامتيازات غير مسبوقة، وأصبح تمكين ذوى الهمم أمرا ملموسا على أرض الواقع، وكنت أمثل ثلاث فئات فى برلمان 2015، المرأة والشباب وذوى الهمم، ولى الشرف أنى أمثل ذوى الهمم للفصل التشريعى الثانى على التوالى، وفى حقيقة الأمر ذوو القدرات الخاصة يتمتعون بمزايا عديدة بسبب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يحرص على دعمنا بشتى الطرق والوسائل وسيل من الدعم غير المنقطع».

وأضافت مها: «أنا سعيدة بمسمى القانون رقم 10 لسنة 2018 حقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، لأننا أصحاب إعاقة بسبب المجتمع غير المؤهل لكى نمارس حياتنا ونقوم بدورنا، فالمشكلة الجسدية نتج منها إعاقة نتيجة عدم تأهيل المجتمع بالشكل اللازم ليقوم بهذا الدور».

وأوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه لذوى القدرات الخاصة، القانون رقم 10 لسنة 2018 من التشريعات التى صدرت لائحته التنفيذية على وجه السرعة، وهذا دليل على أن هناك اهتماما من مختلف الفئات والقطاعات والمؤسسات لدعم ذوى القدرات الخاصة، ولا يوجد قانون فى العالم يمثل رضا كاملا للمواطنين، وهذا حال قانون حقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة الذى ألقى الضوء على كافة الأمور المتعلقة بهم، إضافة لتمثيل ذوى الهمم فى الحوار الوطنى وطرح العديد من الرؤى والقضايا المتعلقة بهم.