شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى: مصر تدعم غزة وتقود رأيا دوليا لمواجهة تصفيه القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحزب العربى الناصري، أن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية دعما مطلقا كما أنها تدعم فلسطين علي المستويين الشعبي والرسمي، مؤكدا أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الراهنة صناعة رأيا دوليا لمواجهة تصفية القضية الفلسطينية.

وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يمكن الحديث عن القضية الفلسطينية وتجاوز الدور المصري، الذي اتسم بالدبلوماسية النزيهة المتجردة من أي مصالح" مشيرا إلي أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الراهنة الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية، وهو ما متع القاهرة بثقة دولية كبيرة في قدرتها على التوفيق بين أطراف الازمة وحل الصراعات المتكررة على مدى 75 عامًا.

وشدد "أبو العلا" أنه “لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية علي حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية، وبجانب ذلك رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار مؤكدا أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.