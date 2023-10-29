أ ف ب: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى أكثر من 8 آلاف قتيل

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الصحة في غزة تأكيدها أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحربفي 7 تشرين الاول الجاري

وشددت الوزارة على ان "حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال". وكانت آخر حصيلة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع قد بلغت 7703 قتلى بحسب الوزارة.

وفي وقت سابق، ناشدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، العالم التحرك لوقف "المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية" في قطاع غزة.

وتابعت سبولياريتش :"هذا إخفاق كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه"، في وقت أعلنت إسرائيل أن حربها على غزة "دخلت مرحلة جديدة" وكثفت قصفها للقطاع.