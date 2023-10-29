قطع الاتصالات يعزل سكان قطاع غزة عن العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد مراد (الاتحاد)

انعزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم بعضاً بسبب انقطاع تام في خدمات الهاتف المحمول و«الإنترنت»، وأصبح الاتصال بالأقارب أو سيارات الإسعاف أو الزملاء في أي مكان شبه مستحيل، في الوقت الذي وسعت فيه إسرائيل قصفها الجوي تزامناً مع هجوم بري، فيما توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «حرباً طويلة وصعبة» في القطاع.

وقالت منظمات إنسانية دولية، إن قطع الخدمات الذي بدأ، مساء أمس الأول، يزيد من تفاقم الوضع المتدهور بالفعل من خلال عرقلة العمليات المنقذة للحياة ومنع المنظمات من الاتصال بطواقمها الموجودة على الأرض.

وبعد مرور ثلاثة أسابيع على اندلاع الحرب في قطاع غزة، فإن انقطاع خدمات الاتصالات يعني أيضاً أن التدفق المتواصل السابق للمعلومات والصور ومقاطع الفيديو من داخل القطاع لم يبق منه إلا النزر اليسير، وهو ما يصعّب فهم مدى الهجمات الأحدث وأثرها.

وشدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، على أن الحرب في قطاع غزة ستكون «طويلة وصعبة»، مضيفاً: «نحن جاهزون لها». وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، توسيع عمليّاته البرية في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف غير مسبوق منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس، إن القوات الإسرائيلية ستواصل العمليات التي بدأت خلال الليل، مضيفاً، في بيان مصور: لقد نفذنا هجمات فوق الأرض وتحت الأرض.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري بتكثيف القصف على غزة «في شكل كبير جداً»، لافتاً إلى أن الجيش «سيوسع عملياته البرية».

ومساء الجمعة، كانت السماء فوق قطاع غزة حمراء وبرتقالية جراء الانفجارات والنيران الناتجة من الغارات، بحسب لقطات مباشرة لـ«فرانس برس». ويثير شبح الهجوم البري في قطاع غزة المكتظ بالسكان قلق المجتمع الدولي وتتزايد الدعوات الموجهة إلى إسرائيل لحماية المدنيين.

ودعا قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى «هدنات»، وفتح ممرات إنسانية لتسهيل إيصال المساعدات. وقالت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، أيضاً أنها تؤيد «هدنة إنسانية فورية». ومنذ 21 أكتوبر، دخلت 74 شاحنة محملة مساعدات إنسانية من مصر إلى غزة، حسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» مساء الخميس، في حين أن هناك حاجة إلى مئة شاحنة على الأقل يومياً، حسب الأمم المتحدة.

وأعلنت «الأونروا» أنها «قلصت عملياتها في شكل كبير» بسبب القصف ونقص الوقود.

ويطالب الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة، حيث القصف على أشده، بالنزوح إلى جنوب القطاع. ونزح ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني من منازلهم منذ بداية الحرب، حسب الأمم المتحدة.

لكن الضربات ما زالت تطال أيضاً الجنوب حيث يتجمع مئات آلاف المدنيين قرب الحدود المصرية المغلقة.