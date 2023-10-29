الإمارات تدعو مجدداً لتحقيق السلام وإنهاء أزمة أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات مجدداً دعمها للجهود المبذولة باتجاه تخفيف المخاطر المحتملة المتعلقة بنقل الأسلحة إلى أوكرانيا والمنطقة والعالم، واتخاذ كافة التدابير المتخذة للتخفيف من هذه المخاطر غير المقصودة المرتبطة بعمليات النقل، داعية إلى دعم كافة الجهود لتحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا.

وقالت الإمارات أمس، في بيان أمام مجلس الأمن ألقاه أحمد المحمود، منسق العقوبات والمنسق السياسي بالإنابة ببعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة: «بعد مرور 600 يوم على بداية الأزمة في أوكرانيا، ويبدو أن احتمال التوصل إلى سلام عادل ودائم أبعد من أي وقت مضى». وأضاف أحمد المحمود: «نواصل تشجيع التنفيذ الدقيق لمختلف التدابير التي تم اتخاذها للتخفيف من أي مخاطر غير مقصودة قد تكون مرتبطة بعمليات نقل الأسلحة»، مسلطاً الضوء على ضرورة وجود رقابة فعالة من قبل السلطات الوطنية، خصوصا في حالات النزاع المسلح، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه المخاطر.

وأشاد المحمود بشكل خاص بعمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح وبرنامج عمله لمنع ومكافحة والقضاء على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه. وفي ختام البيان، أكد المحمود التزام الإمارات بدعم كافة الجهود الجادة لتحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. وفي السياق، اجتمع مستشارون للأمن القومي من حوالي 65 دولة في مالطا أمس، لحضور اجتماع نظمته أوكرانيا لبحث صيغة السلام الخاصة بها لإنهاء الأزمة.

وتتضمن خطة السلام المكونة من 10 نقاط التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوات لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية، وحماية إمدادات الغذاء والطاقة، والسلامة النووية، والإفراج عن جميع الأسرى.

ولم يتم إصدار قائمة رسمية بأسماء المشاركين، لكن المسؤولين قالوا إنهم يضمون ممثلين عن دول من أوروبا وأميركا الجنوبية ودول عربية وأفريقية وآسيوية.