ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات والعيادات الخاصة أمام النواب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح سيد

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إحكام الرقابة على تكاليف العلاج في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة وعيادات الأطباء بعد ارتفاع أسعار الكشف في العيادات وكذلك المستشفيات الخاصة في مصر.

وقالت "الجزار"، فى طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن أزمة كبيرة وحقيقية يعاني منها قطاع كبير من المواطنين خاصة الذين لايعملون لدى الجهات والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة للحكومة وأيضاً المواطنين الذين لايتمتعون بمظلة التأمين الصحي.

وتسائلت: لماذا لايتم حد أقصى للعلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص؟ .. وأيضاً لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة بهدف حماية المرضى من الأسعار الجزافية التي يقرها بعضهم ؟.. ولماذا يتم ترك الأطباء بتحديد أسعار الكشف داخل عياداتهم الخاصة على مزاجهم لدرجة أن هناك العديد من كبار الأطباء وصل سعر الكشف الطبى على المريض الواحد لأكثر من ألف جنيه؟.

وطالبت البرلمانة بخفض أسعار العلاج داخل المستشفيات الخاصة التي ارتفعت بصورة جنونية كما طالبت وزارة الصحة التدخل واتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل وضع الأسعار الحقيقية لعلاج المواطنين داخل المستشفات الخاصة مع وضع نسبة ربح مناسب لعلاج المرضى داخل المستشفيات الخاصة ولتكن 20% مع تجريم سداد أتعاب الأطباء خاصة الجراحين بعيداً عن فاتورة المستشفى وأطالب بوقف الطبيب عن مزاولة المهنة الذي يطالب أتعابه من خارج فاتورة المستشفى.