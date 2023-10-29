شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى هاتفك من الاختراق فى 6 خطوات عملية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض الكثير من الهواتف للاختراق، مما عرض كثير من المستخدمين لانتهاك الخصوصية وعمليات ابتزاز تصل إلى الكثير من الجرائم، بحسب موقع Gadgets360.

ويلجأ الهاكر إلى حيل بسيطة وثغرات لا تخطر على البال لاختراق الهواتف والأجهزة الذكية عن طريق البرمجيات والتطبيقات الخبيثة، والتي تساعدهم في الوصول إلى العديد من بيانات الهاتف والبيانات الشخصية للمستخدم.

وفى سبيل حماية الهاتف من الاختراق والتجسس من قبل القراصنة عن طريق اتباع بعض الخطوات والنصائح التى تجنبك الوقوع في هذه الأزمات ومنها :

1 استخدام كلمة سر لحماية هاتفك المحمول ويفضل اختيار نمط الشاشة بدلا من الأرقام التى قد تكون سهلة فى الوصول إلى فتح الهاتف.

2 تجنب تنزيل تطبيقات على الهاتف تماما إلا من مصادرة معلومة ومعروفة وموثوق بها.

3 التأكد من جوجل بلاي بأن التطبيق آمن للاستخدام عن طريق الاطلاع على معلوماته.

4 حذر خبير التكنولوجيا من الضغط على أي لينكات يتم إرسالها لك حتى من أصدقائك ومهما كان درجة ثقتك به.

5 الاهتمام بصفة دورية بتحديث الهاتف بجانب تحميل تطبيق Antivirus لمقاومة الفيروسات.

6 الانتباه سريعا إذا وجدت إعلانات غير مرغوب بها دون معرفة سبب ظهورها، أو تم فتح الموبايل وقفله وإعادة تشغيله من تلقاء نفسه أو تكرر حدوث عطل مفاجئ في هاتفك، أو عند سماع ضوضاء أثناء إجراء المكالمات".

وعن كيفية تأمين نفسك من التطبيقات مجهولة المصادر

1 عليك التأكيد على الخصائص أو الصالحيات التى يحصل عليها التطبيق الذي قمت بتنزيله على الهاتف، فهناك درجة من درجات السرية مثل السماح بفتح الكاميرا والوصول للأسماء وتسجيل المكالمات.

2 ضرورة إغلاق التطبيقات المهمة بكلمة سر تختلف عن الخاص بالهاتف، مع التشديد على قراءة أذونات التطبيقات قبل تحميلها وعدم الضغط على موافقة قبل التحقق منها.

3 تحميل تطبيق android Device Manager للتحكم فى هاتفك عن بعد حال سرقته، كما يمكنك استخدام مزايا أمان جوجل وخاصية التحقق بخطوتين لضمان المزيد من الأمان والحماية لهاتفك المحمول.