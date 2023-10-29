"النشرة": هدوء حذر يخيِّم على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشبعا بعد ليل ساخن تخلله قصف إسرائيلي

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن" هدوءاً حذراً يخيِّم على جبهة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشبعا بعد ليل ساخن تخلله قصف مدفعي وصاروخي من قبل الجيش الإسرائيلي استهدف أطراف حلتا وكفرشوبا في منطقة العرقوب المتاخمة للمزارع.
هذا ولا يزال الطيران المروحي التجسسي حتى الساعة يكثف من طلعاته فوق منطقة حاصبيا وصولا حتى سماء البقاع الغربي واقليم التفاح.
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