في صحف اليوم: جولة عربية لميقاتي لتعزيز موقف لبنان وحزب الله يرفض التعهد بعدم توسّع الحرب

اشارت صحيفة "الشرق الاوسط" الى اعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعزمه القيام بجولة عربية لتعزيز موقف لبنان ودعم وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن "الاتصالات الدولية التي نقوم بها على هذا الصعيد مريحة إلى حدٍ ما"، في مقابل تصعيد من قبل «حزب الله»، الذي أعلن أنه لن يطمئن الولايات المتحدة لموقفه.

وبحسب الصحيفة أثار انخراط حزب الله في المعركة مع إسرائيل على الحدود الجنوبية، انقساماً لبنانياً داخلياً، فيما دعت دول غربية الحكومة اللبنانية إلى تجنب الانخراط في الصراع منعاً لتدهور الأمور وتوسع المعركة، في وقت لم يبلغ "حزب الله" مراجعيه في الداخل اللبناني بأي تعهد لعدم توسع الحرب، حسبما تقول مصادر نيابية مطلعة على اتصالات القوى اللبنانية بالحزب حول هذا الملف، وأبقى كل الاحتمالات مفتوحة.