أعلنت البعثة البرازيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة والتي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، عن عقد جلسة للمجلس يوم الاثنين 30 تشرين الاول الجاري، بشأن ما يجري في غزة.
وجاء هذا الاجتماع بطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، استخدمت روسيا والصين حق "الفيتو" وأفشلتا مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي المقابل فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات للقطاع، كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي يدعو لهدنة إنسانية مؤقتة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن الدولي يلتئم غدا لمناقشة توسيع "إسرائيل" رقعة عملياتها البرية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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