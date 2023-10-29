"أكسيوس": زيارة متوقعة لوزير الدفاع السعودي إلى واشنطن يوم الاثنين

ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان من المتوقع أن يزور واشنطن يوم الاثنين للاجتماع مع مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية.

واكدت المصادر لـ"أكسيوس" إن الزيارة جرى ترتيبها منذ وقت طويل، لكنها تأتي في وقت بدأت فيه إسرائيل المرحلة الثانية من الحرب على غزة، إذ تنفذ قواتها البرية عمليات ضد مقاتلي حركة "حماس".

وذكر تقرير "أكسيوس" أنه من المتوقع أن يجتمع وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وعدد من أعضاء من مجلس الشيوخ.