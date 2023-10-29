شكرا لقرائتكم خبر عن مجددًا.. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر في البحر، قبالة الساحل الغربي لإندونيسيا.

وأوضحت وكالة الارصاد الجوية والمناخية اليوم الأحد، أنه لم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث إصابات أو خسائر مادية.

زلازل إندونيسيا

وذكرت الوكالة على موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع في الساعة 56:07 صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (0056 بتوقيت جرينتش).

وأشارت إلى إن الزلزال وقع على بعد 69 كيلو مترًا جنوب غربي بينكولو، وعلى عمق 31 كليو مترا.

كان أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا قوته 5.5 درجة ضرب كيبولاوان بارات دايا في إندونيسيا أمس السبت.

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، وأن مركزه يبعد 375 كيلومترا شمال شرقي كوبانج في إندونيسيا.