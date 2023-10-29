شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: عواقب كارثية محتملة للعمليات البرية للاحتلال في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدق منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بخصوص الأوضاع في غزة، مشيرة إلى أن المستشفيات في جميع أنحاء القطاع تعمل بالفعل بما يفوق أقصى طاقتها.

وأكدت المنظمة أن المستشفيات غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في أعداد المرضى والجرحى فيما تؤوي آلاف المدنيين.

قصف المستشفيات في غزة

وأعربت المنظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ، إزاء التقارير التي تفيد بحدوث قصف بالقرب من مستشفيي الإندونيسي والشفاء في قطاع غزة.

وذكرت أنها لم تتمكن من التواصل مع موظفيها في غزة، وأضافت أنها تحاول جمع معلومات حول التأثير العام على المدنيين والرعاية الصحية.

وشددت على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملون في مجال الصحة والمرضى والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف.

عواقب كارثية محتملة

المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أشار أن القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في غزة خلال الليل، كانا الأعنف "لتصل هذه الأزمة المروعة إلى مستوى جديد من العنف والألم".

وقال: "بالنظر إلى أسلوب سير العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق الاحتلال على مدى 56 عاما، أدق ناقوس الخطر بشأن العواقب الكارثية المحتملة للعمليات البرية واسعة النطاق في غزة واحتمال أن يلقى آلاف آخرون من المدنيين مصرعهم".

وذكـّر تورك جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وقال إن قصف البنية الأساسية للاتصالات يضع المدنيين في خطر جسيم، إذ لا تستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني من تحديد مكان الجرحى أو آلاف الناس الذين تفيد التقارير بأنهم ما زالوا تحت الأنقاض.