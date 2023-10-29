اخبار العالم

بنس يعلن انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس السبت انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي، قائلاً "هذا ليس وقتي".
وقال بنس "لقد أصبح واضحاً بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي"، وأضاف "بعد الكثير من التفكير، قررت تعليق حملتي للرئاسة".
بحسب الاستطلاعات تقتصر نوايا التصويت لبنس على 3,8 بالمئة وفق موقع فايفثيرتيايت المتخصص، وآماله عملياً معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظاً للفوز بالترشح عن حزبه، على الرغم من متاعبه القضائية.
ولم يعط بنس أي مؤشرات تدل على دعمه أياً من المرشحين.

وبعد سنوات من الولاء لترامب، غيّر بنس موقفه بعد اقتحام مناصرين للملياردير الجمهوري مقر الكونجرس في السادس من يناير 2021.
وكان بنس قد قرر خوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية في مواجهة الرئيس السابق لكن حظوظه كانت تبدو ضئيلة منذ البداية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا