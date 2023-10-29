عز الدين: المقاومة ستحمي معادلاتها حتى لا يتمادى العدو في إجرامه واعتداءاته على لبنان

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين على أن "المقاومة الإسلامية التي عرفت حقيقة العدو الإسرائيلي وجربته على مدى عقود أربعة في شتى المجالات وخاصة على المستويين الأمني والعسكري، وانتصرت عليه نصراً مبيناً، ستبقى تدافع عن هذا الوطن وشعبه، ولن تتخلى عن كل ما تستطيع القيام به لأجل فلسطين ونصرة القدس والأقصى وغزة العزة، وهي ترى نفسها جزءاً من الصراع مع هذا العدو، وستبقى حاضرة لمواجهة كل التهديدات، وصد كل الاعتداءات".

وخلال احتفال تأبيني في بلدة ديرعامص الجنوبية، أكد النائب عز الدين أن "المقاومة ستبقى تقوم بواجبها في مواجهة العدو بحزم على امتداد مواقعه الممتدة من الناقورة إلى مزارع شبعا، مما يجعله يعيش القلق والخوف والاضطراب النفسي والمعنوي، ودائم الشعور بالهزيمة والذل والهوان، وما تفعله المقاومة يضعف من قدرات العدو العسكرية والأمنية، ويعزز صمود أهلنا في فلسطين وغزة والضفة، ويشكل دعماً جوهرياً للأخوة في فلسطين".

وجدد عز الدين تأكيده بأن "المقاومة ستحمي معادلاتها التي فرضتها على العدو، حتى لا يتمادى في إجرامه واعتداءاته على لبنان، وهي ترى نفسها في جوهر وصلب هذا الصراع، تعمل على طبق استراتيجيتها التي رسمتها لنفسها حتى زوال الكيان المؤقت من الوجود، لأننا وفلسطين وغزة والضفة وكل المقاومين منتصرون بإذن الله، والنصر حليفنا".