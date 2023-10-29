الجيش الاسرائيلي قصف صباحا الاحراج المحيطة بالناقورة وعلما الشعب بالقذائف الحارقة

افادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن مدفعية الجيش الاسرائيلي قصفت صباح اليوم بالقذائف الحارقة الاحراج المحيطة ببلدتي الناقورة، وعلما الشعب. كما قصف الجيش الاسرائيلي ليل امس بالقذائف الحارقة الاحراج المتاخمة للخط الازرق بغية اشعال النيران فيها، ملقيا القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

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