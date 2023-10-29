الناطق العسكري الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطرة وجندي بقذيفة أطلقها مسلحون فلسطينيون خلال اشتباك شمالي غزة

اعلن الناطق العسكري الإسرائيلي عن "إصابة ضابط بجروح خطرة وجندي بقذيفة أطلقها مسلحون فلسطينيون خلال اشتباك شمالي غزة".

وفي وقت سابق، دعا الجيش الإسرائيلي المدنيين في غزّة إلى التوجّه نحو الجنوب، مشيرا الى إنّ الجهود الإنسانية في تلك المنطقة ستتوسّع.

وذكر الجيش الاسرائيلي انه "يجب على المدنيين في شمال غزة وفي مدينة غزة أن ينتقلوا موقتا إلى جنوب وادي غزة، نحو منطقة أكثر أمانا حيث سيكون بإمكانهم الحصول على مياه وغذاء ودواء وستتوسع الجهود الإنسانية بقيادة مصر والولايات المتحدة".