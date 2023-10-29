"نت بلوكس":عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت تدريجيا في قطاع غزة

اعلنت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الشبكات إن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجيا إلى قطاع غزة، ، بعد أن انقطعت، الجمعة، خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة.

وذكرت "نت بلوكس" أن "بيانات الشبكة في الوقت الحقيقي تظهر أن الاتصال بالإنترنت يعود" تدريجيا في قطاع غزة.

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام فلسطينية قولها، إن اتصالات الهاتف والإنترنت تعود بالتدريج إلى قطاع غزة.

بدورها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" بـ"عودة خدمة الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة".

وسبق لمنظمات دولية، بما فيها الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالات أممية، أن أشارت إلى أنها فقدت الاتصال بأفراد طواقمها في غزة.

​​​​​​​