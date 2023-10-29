خارجية تركيا: نرفض بشكل قاطع الافتراءات والادعاءات التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد أردوغان

اعلنت وزارة الخارجية التركية انها ترفض شكل قاطع الافتراءات والادعاءات التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتة الى انه "نُعيد الاتهام بمعاداة الساميّة والافتراء والشتائم من مسؤولين إسرائيليين ضد رئيسنا وبلدنا إليهم بنفس الطريقة".

وفي بيان لها، دعت وزارة الخارجية التركية السلطات الإسرائيلية إلى الاستجابة بشكل عاجل لدعوات وقف إطلاق النار من أجل إنهاء الهمجية التي تهدف إلى القضاء على كامل سكان غزة.