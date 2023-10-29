شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسقط 36 مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود والقرم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أسقطت 36 طائرة بدون طيار أوكرانية ليل السبت الأحد فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة على تلغرام: «ليل التاسع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، أحبِطت محاولات لكييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية».

وأضافت «أنظمة الدفاع الجوي دمّرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم».

ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات الأوكرانية.

وتزايدت الهجمات الأوكرانية ضد الأراضي الروسية خلال الأشهر الأخيرة، في إطار الهجوم المضاد البطيء الذي بدأته كييف في بداية حزيران/يونيو.