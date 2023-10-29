انت الان تتابع خبر نجم مسلسل الأصدقاء.. وفاة الممثل الأميركي ماثيو بيري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستشهدت الصحيفة والموقع بمصادر لم تسمها في إنفاذ القانون في نقل الخبر الذي لم يتسن لرويترز التحقق منه على نحو مستقل.

وذكرت شبكة إن.بي.سي الإخبارية نقلا عن ممثل لم تذكر اسمه للممثل الأميركي الكندي ومصدر بإنفاذ القانون أن بيري عُثر عليه ميتا بسبب الغرق على ما يبدو في منزله في حي باسيفك بالاسيدس في لوس أنجليس.



وكان أشهر دور لعبه بيري هو تجسيد شخصية تشاندلر بينج في مسلسل الأصدقاء الذي تم عرضه بين عامي 1994 و2004 على عشرة مواسم وشاركه في بطولته جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.

وولد بيري في ماساتشوستس وترعرع في أوتاوا مع والدته وهي صحفية كندية عملت ذات مرة مسؤولة صحفية لرئيس الوزراء الأسبق بيير ترودو وتزوجت من إعلامي كندي بعد طلاقها من والد بيري.

وانتقل إلى لوس انجليس في عمر الخامسة عشرة للعمل بالتمثيل والكوميديا الارتجالية.

ولد ماثيو في مدينة وليمستون في ماساتشوستس، ويحمل الجنسيتين الكندية والأميركية، وهو ابن للممثل الإميركي جون بينت بيري.

