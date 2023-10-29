انت الان تتابع خبر بعد تبادل إطلاق النار معهم.. اعتقال 7 متهمين بـ"الدكة العشائرية" في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعاتنا في القضاء على المظاهر المسلحة، والعمل على إنهاء ظاهرة (الدكة العشائرية) وفرض سلطة القانون، تَمكّنتْ قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء، من إلقاء القبض على 7 متهمين، بعد قيامهم بارتكاب جريمة "الدكة العشائرية" في منطقة (حي الحسين) بمحافظة ميسان".وأضافت، أن "العملية تمت وفقاً لاستخبار بقيام مجموعة من الأشخاص بتنفيذ جريمة (الدكة العشائرية)، تم على أثرها تفتيش دقيق للمكان ومطاردتهم وتبادل إطلاق النار معهم".

وتابعت قيادة الشرطة: "العملية أدت إلى إلقاء القبض على المتهمين الذين ضبط بحوزتهم 2 بنادق كلاشنكوف، 20 اطلاقة، مواد أخرى".

وأشار البيان الى "إحالة المتهمين مع المضبوطات اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

