انت الان تتابع خبر شارك بقتل منتسبي الأمن وتفجير مركز شرطة.. الإطاحة بإرهابي "خطر" في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع والثلاثين وقوة من اللواء السابع الحشد الشعبي، تم نصب كمين محكم بالقرب من سيطرة الجسر الياباني".وأضافت، أن "الكمين أسفر عن إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية التابعة إلى عصابات داعش، كان يعمل في مايسمى (ديوان الاستخبارات / ولاية الأنبار)".

وأشارت الى، ان "الارهابي شارك في قتل منتسبي القوات الأمنية سنة ٢٠١٤ في منطقة الحلابسة، وتفجير مركز شرطة قضاء الكرمة".

وأتم البيان: "جرى تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً بعد أكمال الأجراءات اللازمة بحقه".